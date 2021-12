Vermisstenaufruf : Polizei sucht nach dem seit 5 Tagen verschwundenen Sean Marcacci (16)

Die Tessiner Polizei hat einen Vermisstenaufruf publiziert: Sie bitte um Mithilfe bei der Suche nach dem verschwundenen Teenager Sean Marcacci.

Der 16 Jahre alte Sean Marcacci wurde zum letzten Mal am 18. Dezember um 17.30 Uhr in Bellinzona an der Via Portole gesehen. Nun wurde er offiziell als vermisst gemeldet.