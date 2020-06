Kein Terrorangriff

Polizei sucht nach Motiv des Messerstechers von Glasgow

Die Polizei von Glasgow sucht nach der Messerattacke in einem Hotel nach dem Motiv des Täters. Es soll sich nicht um ein Terrorangriff gehandelt haben.

Nach der Messerattacke in einem Hotel im schottischen Glasgow mit sechs Verletzten steht nun die Suche nach dem Motiv des Täters im Fokus. Die Ermittlungen dauerten aber an, teilte die Polizei in der Nacht auf Samstag im Kurznachrichtendienst Twitter mit.