Polizei sucht Vermisste – wer hat Seline Meier (32) gesehen?

Seline Meier verliess am Donnerstagabend ihren Wohnort in Neuenkirch LU mit ihrem Auto. Das Fahrzeug wurde in der Folge in Sarnen OW im Gebiet Seefeld parkiert aufgefunden. Von Meier fehlt allerdings jede Spur. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug Seline Meier vermutlich laut Communiqué der Luzerner Polizei dunkle Trail-Running-Schuhe, über ihre weitere Bekleidung ist nichts bekannt.