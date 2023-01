Sturm aufs Capitol: Polizei sucht noch 350 Verdächtige

Sturm aufs Capitol : Polizei sucht noch immer 350 Verdächtige

Insbesondere fehlt von jenen jede Spur, die am Tag zuvor Rohrbomben in der Nähe des Kongresses deponiert hatten.

In den zwei Jahren seit der Erstürmung des US-Capitols durch Anhänger von Donald Trump haben die US-Behörden 950 Verdächtige festgenommen. Nach rund 350 weiteren Verdächtigen werde weiter gesucht, teilte das Justizministerium in Washington am Mittwoch mit. «Unsere Arbeit ist noch lange nicht vorbei», erklärte US-Justizminister Merrick Garland zwei Tage vor dem Jahrestag am 6. Januar.