Amriswil TG : Polizei sucht Räuber mit «auffallend dickem Hintern»

In Amriswil TG wurde am Donnerstagabend ein Tankstellenshop überfallen. Der Täter konnte mit Bargeld in unbekannter Höhe fliehen. Die Polizei sucht Zeugen.

1 / 3 Dieser Mann hat den BP-Tankstellenshop in Amriswil TG ausgeraubt. Kapo TG Die Polizei sucht Zeugen. 20 min/Celia Nogler Insbesondere einen Motorradfahrer, der sich zum Tatzeitpunkt bei der Tankstelle befand. 20 min/Celia Nogler

Der Täter näherte sich am Donnerstagabend kurz vor 22 Uhr aus Richtung Mühlebach dem BP-Tankstellenshop an der Weinfelderstrasse. «Im Shop bedrohte er die beiden Verkäuferinnen mit einer Pistole und zwang sie zur Herausgabe von Bargeld. Wenig später flüchtete er zu Fuss in Richtung Zentrum», schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einer Medienmitteilung. Die beiden Angestellten seien körperlich unverletzt geblieben. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Kantonspolizei Thurgau blieb ergebnislos. Der Kriminaltechnische Dienst sicherte am Tatort Spuren, Ermittlungen laufen.

Zeugenaufruf

Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen. Der gesuchte Mann wird als rund 180 Zentimeter gross und von mittlerer Statur beschrieben, zudem soll er einen auffallend dicken Hintern haben. Bekleidet war er mit einer blauen Hose, einer schwarzen Kapuzenjacke, einer schwarzen Wollmütze und braunen Handschuhen. Er trug einen schwarzen Turnbeutel und eine schwarze Hygienemaske.

Wer Angaben zum Täter machen kann, soll sich bitte bei der Kantonspolizei Thurgau unter der Nummer 058 345 22 22 melden. Das gilt insbesondere für einen Motorradfahrer, der sich zum Zeitpunkt des Überfalls bei den Tanksäulen befand.

