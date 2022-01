Erfurt (D) – Polizei sucht seit Silvester nach der 14-jährigen Vivien Hermann

Kriminalpolizei in Nordhausen

Sie könnte sich in Deutschland im Raum Halle, Saale oder Erfurt aufhalten.

Die Thüringer Polizei bittet die Bevölkerung in einem Vermisstenfall um Mithilfe. Sie sucht mit gleich drei Fahndungsfotos die 14-jährige Vivien Hermann. Die Teenagerin gilt seit dem 31. Dezember als vermisst.

Bekannter Vermisstenfall

Beim wohl zurzeit bekanntesten Vermisstenfall Deutschlands handelt es sich um die seit Februar 2019 unauffindbare Schülerin Rebecca Reusch. Die damals 15-Jährige verschwand am 18. Februar vor knapp drei Jahren aus der Wohnung ihrer Schwester in Berlin und gilt seither als vermisst. Mit Hilfe des Google-Kontos der jungen Schülerin erhofft sich die Polizei nun ein Vorankommen in diesem Fall.