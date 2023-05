Zürich: Polizei sucht vermisste Person in der Limmat

In der Nacht auf Sonntag suchten die Stadtpolizei Zürich und die Feuerwehr nach einer Person, die vermutlich in die Limmat gefallen ist.

In der Nacht auf Sonntag ist vermutlich eine Person in die Limmat gefallen. Die Stadtpolizei Zürich und die Feuerwehr haben an diversen Orten wie beispielsweise beim Kraftwerk Letten und beim Platzspitz nach der vermissten Person gesucht, wie «Züritoday» am frühen Sonntagmorgen berichtet.