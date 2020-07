vor 1h

Kanton Schwyz

Polizei sucht vermisste Person mit Helikopter und Boot

Im Raum Küssnacht SZ ist es am Donnerstagmorgen zu einer grossangelegten Suchaktion durch die Kapo Schwyz gekommen. Die Polizei war in der Luft, zu Wasser und am Land im Einsatz.

von Nathan Keusch

1 / 3 Am Donnerstagmorgen ist es in Küssnacht zu einer Suchaktion durch die Kapo Schwyz gekommen. Google Maps Die Polizei suchte die Ufernähe zur Luft, auf dem See und von Land nach einer Vermissten Person ab. dabei wurde sie von einem Leser-Reporter beobachtet. Alexander Hoernigk Die Polizei bestätigt den Einsatz. Eine Vermisstmeldung hat die Kapo jedoch noch nicht veröffentlicht. Weitere Details sind noch unbekannt. KEYSTONE

Darum gehts Die Kapo Schwyz sucht nach einer vermissten Person.

Mit einem Helikopter und einem Boot suchte die Polizei das Ufer des Vierwaldstättersees ab.

Eine Vermisstmeldung hat die Polizei noch nicht veröffentlicht.

Wie ein Leser-Reporter berichtet, kam es am Donnerstag im Kanton Schwyz zu einer Suchaktion durch die Kantonspolizei: «Am Morgen kreiste ein Polizei-Helikopter etwa eine halbe Stunde lang über Küssnacht.» Polizeisprecher Florian Grossmann bestätigte den Einsatz gegenüber 20 Minuten. Die Polizei suche nach einer vermissten Person. Eine Vermisstmeldung hat die Polizei jedoch noch nicht veröffentlicht. Weitere Details sind noch nicht bekannt. Die Kapo Schwyz hat in Aussicht gestellt im Verlauf des Tages weiter zu informieren.