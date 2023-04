Wil: Polizei muss Randalierer tasern

In Wil SG gab es am Mittwoch eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. (Symbolbild)

Am Mittwochnachmittag, kurz vor 15 Uhr, wurde der Kantonalen Notrufzentrale St. Gallen ein Streit zwischen mehreren Personen am Bahnhofplatz in Wil SG gemeldet. Wie die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag mitteilte, konnte das Gerangel durch die ausgerückten Patrouillen der Kantonspolizei unterbunden werden.