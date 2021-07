Bern : Polizei trifft auf stark blutenden Mann – wo ist der Täter?

In der Nacht auf Sonntag wurde in Bern in der Nähe der Kleinen Schanze ein Mann mit Stichwunde aufgefunden. Die Polizei sucht nun nach dem Angreifer.

In der Nacht auf Samstag wurde in Bern ein Mann mit einer schweren Stichverletzung in die Notaufnahme eingeliefert. Wie die Berner Polizei mitteilt, wurde der Mann bei einem Streit mit einem Messer verletzt. Der Tatort ist im Bereich der Kleinen Schanze, in der Nähe der dortigen Europapromenade .

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind in der Nähe der Kleinen Schanze zwei Männer aneinandergeraten. Dieser Streit artete schliesslich aus: Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, wurde einer der beiden mit einer Stichwaffe schwer verletzt.

Polizisten leisteten dem stark blutenden Mann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Mit einer Ambulanz wurde der Verletzte in die Notaufnahme gefahren. Trotz des gefährlichen Messerstichs ist sein Zustand gemäss aktueller Kenntnisse stabil.

Doch nun fahndet die Polizei nach dem Angreifer: Der mutmassliche Täter war nämlich noch vor Eintreffen der Polizei geflüchtet. Im Zuge der Ermittlungen werden nun Zeugen gesucht. Wer Angaben zum Streit machen kann, wird gebeten, sich bei der Berner Polizei zu melden.