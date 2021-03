Im Hinblick auf die kommenden Wochen – gerade auch im Zusammenhang mit den Corona-Lockerungen – werden sich erfahrungsgemäss viele Menschen im Seeuferbereich und am Bellevue aufhalten, schreibt die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung. «Bereits seit Januar haben sich dort am Wochenende Menschenansammlungen gebildet. Es kam regelmässig zu Konflikten und wiederholt auch zu gewalttätigen Vorfällen, weshalb die Stadtpolizei ihre Präsenz an den vergangenen Wochenenden erhöht hat.»