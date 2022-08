Einsatz in Riken AG : Polizei umstellt Maisfeld und sucht mit Drohne nach geflüchtetem 17-Jährigen

Die Kapo Aargau hat am Mittag ein Haus in Riken umstellt. Der Gesuchte flüchtete und versteckt sich seither in einem Maisfeld. Die Polizei sucht nun mit Hunden und einer Drohne nach ihm. Es handelt sich um einen 17-Jährigen, nach dem gefahndet wird.