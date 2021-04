Die jüngste Kontrolle am Donnerstag erfolgte, nachdem auf Social Media in der Szene ein Treffen angekündigt wurde.

Immer wieder erwischt die Basler Polizei Personen mit illegal modifizierten Autos im Hafenareal. Das Gebiet ist ein beliebter Treffpunkt der Tuner-Szene, die laut Medienmitteilung der Behörden zu einem Treffen am Donnerstag aufgerufen hat. Die Polizei sperrte kurzerhand das Areal ab und kontrollierte Autos in der Umgebung. Die Ausbeute: Zwei Anzeigen wegen unerlaubten technischen Veränderungen am Fahrzeug.