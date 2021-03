Im Restaurant Älpli in Gommiswald SG kam es am Samstag zu einem Anlass mit Corona-Skeptikern. Wie verschiedene Medien berichtet haben, nahmen daran rund 90 Personen teil. Darunter seien auch Kinder gewesen, sagt Hanspeter Krüsi, Kommunikationschef der Kantonspolizei St. Gallen. Er war am Nachmittag selbst vor Ort und meint: «Ich begreife das nicht. Wie können Corona-Regeln so gebrochen werden, nachdem ein Jahr lang immer wieder auf die Regeln aufmerksam gemacht wurde?»