Polizei und Regierung informieren zur illegalen Einwanderung

Bruno Zanga hat das Wort. «Die Möglichkeiten sind bie grösseren Migrantenzahlen beschränkt», sagt Zanga. Deshalb werden Befragungen auf folgende Tage verlegt. Personen werden in Wil untergebracht. Sie tauchen aber oft ab. Ein neues Zentrum wird in Buchs in Betrieb genommen. «Dort arbeiten alle Behörden vor Ort zusammen», sagt Zanga. Alle Eingereisten werden einer Sicherheitskontrolle unterzogen. Auch wird das Vorhandensein eines Asylgesuchs in einem anderen Land geprüft. Bei einem Asylgesuch in der Schweiz wird die Person dem SEM überwiesen. Ansonsten werden die Personen zurückgeführt. Illegal eingereiste Personen werden zurück nach Österreich gebracht.