Basel: Polizei und Rettung im Einsatz – Gebiet in Wohnquartier abgesperrt

Zahlreiche Einsatzfahrzeuge sind am Montagabend in Basel ausgerückt.

Derzeit läuft an der St. Jakobstrasse Ecke Jacob Burckhardt-Strasse in Basel ein Einsatz von Polizei und Rettung. Auf Bildern von News-Scouts sind zahlreiche Polizeifahrzeuge zu sehen. Ebenfalls vor Ort sind Feuerwehr und Sanität. Laut einem News-Scout war die Aktion bereits gegen 16 Uhr am Laufen.