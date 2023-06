Wirbel um Till Lindemann: Polizei und Feministinnen fordern Absage von Rammstein-Gigs in Bern

Nun fordern aber diverse Fans und Organisationen, die Konzerte abzusagen – so etwa das feministische Streikkollektiv in Bern.

Eigentlich soll Rammstein am 17. und 18. Juni in Bern auftreten.

Zwei Konzerte, die für den Juni in Bern geplant sind, sollen deshalb abgesagt werden.

«Lasst Rammstein nicht auftreten! Wir verurteilen jegliche Form von Machtmissbrauch und sexueller Gewalt aufs Schärfste»: Mit diesem Appell fordert das feministische Streikkollektiv Bern die Absage zweier Konzerte der deutschen Band Rammstein, die für den 17. und den 18. Juni in der Bundeshauptstadt angesetzt sind. Der Konzert-Veranstalter müsse darauf verzichten, Rammstein eine weitere Plattform zu bieten, «aus der sie kommerziellen Profit schlagen und ihre privilegierte Machtstellung ausbauen», heisst es seitens der feministischen Vereinigung.

Streikkollektiv erhält Unterstützung aus der Politik

Unerwartete Unterstützung erhält die Forderung vom Polizei-Gewerkschafter Patrick Portmann. Portmann, seines Zeichens auch SP-Politiker, hatte bereits im Jahre 2018 verhindert, dass am Albani-Fest in Winterthur die beiden Deutschrap-Grössen Kollegah und Farid Bang auftraten. Jetzt nimmt er die international bekannte Band um Lindemann ins Visier.

«Die skandalösen Berichte um sexuelle Übergriffe an Frauen machen auch mich und meine WG-Kollegen betroffen», sagt er. «Daher haben wir am Donnerstag die Online-Petition lanciert, Till Lindemann von Rammstein keine Bühne zu geben, davon ausgeschlossen ist die Band. Wir fordern Politiker, Veranstalter und die Eigentümer des Stade de Suisse auf, von seinem geplanten Auftritt abzusehen.»

«Dringend benötigte Pause, um Vorwürfe zu klären»

Auch «Tages-Anzeiger»-Journalist Andreas Tobler fordert in einem Kommentar eine Absage der Konzerte. Zwar gelte für Lindemann selbstverständlich die Unschuldsvermutung, solange noch kein Verfahren eingeleitet sei. «Dennoch sollten die beiden Konzerte nicht stattfinden – zumindest nicht, solange die Vorwürfe gegen Lindemann im Raum stehen», schreibt Tobler. Es gehe dabei nicht etwa um Cancel Culture, sondern eine «dringend benötigte Pause, um die schwersten Vorwürfe vertieft zu klären».

Der Berner Sicherheitsdirektor Reto Nause sagte derweil gegenüber dem « Blick », dass man die Lage bis zum Zeitpunkt der Konzerte genau beobachte: «Möglich, dass es Störaktionen geben wird. Das ist in unsere Lagebeurteilung eingeflossen und wir sind darauf vorbereitet.»

Anwaltskanzlei nennt Vorwürfe «ausnahmslos unwahr»

Die Anwälte von Lindemann haben am Donnerstag ein Statement zu den Vorwürfen abgegeben. So hätten diverse Frauen schwerwiegende Vorwürfe gegen den Frontsänger erhoben – weibliche Fans sollen beispielweise mit K.-o.-Tropfen betäubt worden sein, um Lindemann zu ermöglichen, sexuelle Handlungen an ihnen vorzunehmen. «Diese Vorwürfe sind ausnahmslos unwahr», schliesst das Statement der Anwaltskanzlei Schertz Bergmann.