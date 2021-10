Tragödie um Alec Baldwin : Polizei untersucht Rolle von Waffenmeisterin und Regieassistenten

Die Ermittlungen der Polizei konzentrieren sich nach dem tödlichen Schuss des Hollywood-Stars Alec Baldwin auf die Waffenmeisterin und den Regieassistenten des Filmdrehs.

Der tödliche Schuss fiel in der beliebten Film-Location Bonanza Creek Ranch in Santa Fe, New Mexico.

«Wir brauchen sofort Hilfe»

Der 63-jährige US-Schauspieler Baldwin hatte die 42 Jahre alte Kamerafrau Halyna Hutchins am Donnerstag während der Filmarbeiten für den Western «Rust» im US-Bundesstaat New Mexico offenbar versehentlich erschossen , als er eine Requisitenwaffe abfeuerte. Regisseur Joel Souza erlitt bei dem Vorfall eine Schulterverletzung.

Auf am Samstag veröffentlichten Aufnahmen des Notrufs nach dem Unglück sagte eine Mitarbeiterin am Set: «Wir haben zwei Menschen, die versehentlich mit einer Requisitenwaffe angeschossen wurden. Wir brauchen sofort Hilfe.» Auf die Frage, ob die Waffe mit echter Munition geladen gewesen sei, sagte sie: «Das kann ich ihnen nicht sagen.» Sie beschimpfte jedoch den Regieassistenten und erklärte: «Dieses Arschloch von Regieassistent, der mich beim Mittagessen angeschrien hat ... Er sollte die Waffen kontrollieren, er ist verantwortlich für das, was am Set passiert.»