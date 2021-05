100 Kilometer Strecke, 100 Personen - Polizei veranstaltet Töff-Rallye durchs Mittelwallis

Organisiert wird sie von der Kantonspolizei Wallis in Kooperation mit mehreren Partnerorganisationen.

Wenn die Polizei etwas mit Rallyes zu tun hat, dann geht es meistens um die Bekämpfung oder Auflösung davon. Wilde Strassenrennen sind verboten, und auch Fahrzeug-Touren in grossen Gruppen können zu Regelverstössen und schweren Unfällen führen. Umso überraschender erscheint deshalb vorerst die Nachricht, dass die Kantonspolizei Wallis eine eigene Töff-Rallye veranstalten wird. Bis zu hundert Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer können sich anmelden, um in Gruppen eine 100 Kilometer lange Strecke zurückzulegen. Doch was steckt hinter der Idee?