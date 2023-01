Dübendorf ZH: Polizei verbietet Herzli-Ampel – Tiefbauamt muss Schablonen abnehmen

Noch am Mittwoch sagte Kapo-Sprecher Alexander Renner zu 20 Minuten, dass es grundsätzlich verboten sei, Manipulationen an Signalisationseinrichtungen vorzunehmen.

Bei verschiedenen Ampeln in Dübendorf wurden herzförmige Schablonen angebracht.

Die Freude über die «Herzli-Ampeln» in Dübendorf währte nur kurz: Erst am Mittwoch berichtete 20 Minuten über die vom Dübendorfer Tiefbauamt manipulierten Ampeln. Am Donnerstag spricht die Kantonspolizei Zürich ein Machtwort: Weil die Herz-Marquetten nicht gesetzeskonform sind, müssen sie entfernt werden. Wie die Kapo gegenüber ZüriToday mitteilt, schreibt das Gesetz vor, dass die Lichter für Fussgänger ein Fussgängersymbol enthalten müssen. Für die Herzli bedeutet dies: Sie müssen weg.