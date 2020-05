Polizeimeldungen Mittelland

Polizei verfolgt betrunkenen Autofahrer extra langsam

Im Emmental versuchte der Lenker eines Autos vor der Polizei zu flüchten. Immer wieder fuhr der Mann über den Strassenrand hinaus. Um seine Sicherheit nicht zu gefährden, verfolgte ihn die Polizei mit tiefem Tempo.

Schüpbach BE, 29. Mai: Weil er Schlangenlinien fuhr, wurde ein Mann im Emmental der Kapo gemeldet. Die Polizei verfolgte den Mann absichtlich langsam, um seine Sicherheit nicht zu gefährden. In Röthenbach (Bild) wurde er schliesslich angehalten. Der Mann war betrunken.

Der Kantonspolizei Bern wurde am Freitagabend gemeldet, dass in der Gemeinde Lützelflüh ein Auto «Schlangenlinien fahrend» gesichtet worden sei. Etwas weiter, in Schüpbach BE, stiessen Beamte der Polizei auf das beschriebene Auto. Als die Polizisten den Fahrer schliesslich zum Anhalten aufforderten, beschleunigte der Mann sein Gefährt. Die Polizei nahm die Verfolgung mit Blaulicht auf.