Kreuzlingen TG, 4.12. 2020; Am Freitagmorgen wurde in Kreuzlingen TG ein Lieferwagen gestohlen. Bei einer Fahndung entdeckte man kurz vor 1 Uhr das Fahrzeug in Lengwil TG. Daraufhin flüchteten die minderjährigen Täter. Die Kantonspolizei Thurgau nahm die Verfolgungsjagd auf.