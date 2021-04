Gossau SG - Polizei verfolgt Teenager mit frisiertem Töffli der fliehen will

In Gossau SG kam es am Donnerstag zu einer Verfolgungsjagd.

Eine filmreife Szene ereignete sich am vergangenen Donnerstag in Gossau SG, als ein Streifenwagen der Kantonspolizei St. Gallen mit Blaulicht einem 14-Jährigen hinterherjagte. Ein Video, auf dem man sieht, wie die Polizei dem Töffli nachfährt, geht derzeit auf Social Media viral.

Hanspeter Krüsi, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen, erklärt, wie es dazu kam: «Einer Polizeipatrouille ist das Töffli aufgefallen, da es sehr laut war und wollte den Jugendlichen per Handzeichen stoppen.»

Der 14-Jährige sei der Aufforderung ausgewichen und weitergefahren. In der Folge habe er ein Rotlicht missachtet und sei kurz auch auf der Gegenfahrbahn unterwegs gewesen. «In einem Wohnquartier ist er auf einen Fussweg abgebogen und konnte so der Polizei entkommen», erklärt Krüsi. Bei einer anschliessenden Fahndung konnte man den Jugendlichen in einer Nachbargemeinde ausfindig machen.