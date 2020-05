Anti-Lockdown-Kundgebung

Polizei vergrössert wegen Demo ihr Aufgebot

Für Samstag wurde in Bern erneut zu einer Demonstration aufgerufen. Die Polizei hat angekündigt ihr Aufgebot zu vergrössern.

Nachdem sich in den vergangenen Wochen zweimal zahlreiche Personen in der Berner Innenstadt trotz entsprechendem Verbot versammelt und sich polizeilichen Anweisungen widersetzt hatten, wird die Kantonspolizei Bern ihr Aufgebot für kommenden Samstag noch einmal deutlich erhöhen.

Wie die Polizei mitteilt, erfolgt dieses Vorgehen in Absprache mit der Stadt Bern. Die Massnahme wurde getroffen, da nach den Erfahrungen in der Vergangenenheit kaum Verständnis für Schutmassnahmen des Bundes erwartet werden kann. Es wird erwartet, dass erneut zahlreiche Personen Abstände missachten werden. Die Polizei erinnert die Bevölkerung sich an die Massnahmen des Bundes zu halten. Es gelte weiterhin ein Veranstltungsverbot. Man appeliere an die Solidarität.