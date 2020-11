Bei einem Brand in der Stadtkirche in Winterthur entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken.

Bei einem Brand in der Stadtkirche Winterthur ist am Sonntagnachmittag ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken entstanden. Die Untersuchungen des Brandermittlungsdienstes der Kantonspolizei Zürich führten zu Tage, dass Brandstiftung als Ursache des Feuers im Vordergrund steht, wie es in einer Mitteilung heisst.