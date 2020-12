Im Körper und in Rollkoffern versteckt

Mit dem Abschluss Operation, die über fünf Jahre dauerte, sei der organisierten Drogenkriminalität in der Schweiz ein schwerer Schlag versetzt worden, heisst es am Donnerstag in einer Mitteilung. «Die aufwändigen Ermittlungen deckten eine kriminelle nigerianische Organisation auf, die über mehrere Jahre und im grossen Stil Kokain im Körper von Kurieren oder in Rollkoffern versteckt aus dem Ausland in die Schweiz transportierte.»