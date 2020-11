Demonstranten in New York. Die meisten waren friedlich unterwegs.

Hunderte Demonstranten versammelten sich am Mittwochnachmittag in Manhattan zu Protesten gegen Donald Trump. Während die Kundgebung anfangs friedlich verlief, eskalierte die Situation in den frühen Abendstunden. Die Demonstranten wüteten und zündeten Mülltonnen an, versperrten Strassen und warfen mit Eiern oder Abfall um sich.