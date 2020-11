Seit dem 19. Oktober ermittelt die Polizei in Interlaken BE, nachdem ein toter Mann aufgefunden wurde.

Am 19. Oktober wurde in Interlaken BE ein 61-jähriger Schweizer tot aufgefunden.

Gelang der Polizei bei den Ermittlungen zum Tötungsdelikt in Interlaken BE vom 19. Oktober der Durchbruch? Am Montag gab die Kapo Bern bekannt, dass eine Frau festgenommen wurde. «Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes geben wir keine Auskunft darüber, um wen es sich dabei handelt. Es gilt die Unschuldsvermutung», so Sprecherin Isabelle Wüthrich auf Nachfrage. Die zuständige Staatsanwaltschaft wird beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft beantragen. Es ist nun zu klären, ob und inwiefern der Frau eine Rolle im Zusammenhang mit der Tat zukommt.