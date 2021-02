Bei den Festgenommenen handelt es sich laut dem «Guardian» um acht Personen im Alter zwischen 18 und 26 Jahren. Sie wurden sowohl in England als auch in Schottland aufgegriffen. Paul Creffield, Chefermittler in dem Fall, sagt gegenüber der Zeitung: «Das Netzwerk hatte es auf eine grosse Anzahl Opfer in den USA abgesehen und regelmässig Personen attackiert, von denen sie glaubten, lukrative Gewinne erzielen zu können.»