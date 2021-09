Freiburg FR : Polizei verhaftet Mann (32), der zwei Frauen mit Fäusten attackierte

Die Polizei hat einen Mann verhaftet, der zwei Frauen mitten am Tag in der Stadt tätlich angriff. Nachdem die Staatsanwaltschaft eine Untersuchungshaft beantragte, stellte ihn die Polizei unter Arrest.

Der tätliche Angriff erfolgte in der Stadtmitte, in der Rue de Romont.

Die Kantonspolizei Freiburg musste am 18. September wegen einem Angriff gegenüber einer Frau ausrücken. Am Schluss nahm sie einen Mann in Untersuchungshaft, der zwei Frauen in der Stadt Freiburg schlug. Die Polizei ertappte den Mann in fla­g­ran­ti, als er einer Frau einen Faustschlag verpasste. Die Opfer haben eine Strafanzeige eingereicht, wie es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Freiburg heisst.