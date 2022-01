Tullamore (Irland) : Polizei verhaftet Mordverdächtigen im Fall von erwürgter Joggerin (23)

Am vergangenen Mittwoch wurde in Tullamore der Leichnam der jungen Lehrerin Ashling Murphy gefunden: Sie war offenbar auf ihrer Jogging-Runde erwürgt worden. Nun hat die irische Polizei einen verdächtigen Familienvater verhaftet.

Im aufsehenerregenden Fall um die getötete Lehrerin Ashling Murphy (23) in Irland hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der Mann sei zwischen 30 und 40 Jahre alt und habe eine Partnerin sowie kleine Kinder, berichtete die Zeitung «Irish Times» am Dienstag (Online). Er sei zuletzt wegen Verletzungen in einem Krankenhaus in der Hauptstadt Dublin behandelt worden, sei nun aber wieder vernehmungsfähig. Die Ermittler dürfen den Mann nun insgesamt 24 Stunden verhören – die Zeit kann aber über mehrere Tage verlängert werden.

Der Verdächtige hatte am vergangenen Donnerstag mit mehreren Wunden eine Klinik aufgesucht. Einige Verletzungen hatte er sich nach Einschätzung der Ärzte selbst zugefügt, wie die Zeitung weiter berichtete. Als klar wurde, dass der Mann Verbindungen in die Region hat, in der die 23-Jährige am vergangenen Mittwoch in der Kleinstadt Tullamore rund 80 Kilometer westlich von Dublin getötet wurde, schaltete sich die Polizei ein. Sowohl zwei Häuser als auch zwei Fahrzeuge, die dem Mann zugeordnet werden, werden seit Tagen untersucht. Am Tatort wurde zudem ein Fahrrad gefunden.