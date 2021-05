Verhaftungen nach spektakulärem Geldtransporter-Überfall von Daillens VD

Die Räuber zündeten den Geldtransporter nach dem Raub an. So auch die Autos, mit denen sie das Fahrzeug zum Stillstand brachten. Danach flüchteten sie mit neuen, leistungsstarken Autos.

Am Dienstagmorgen hat die französische Polizei nach monatelanger Ermittlungsarbeit fünf mutmassliche Räuber festgenommen. Diese stehen im Verdacht, im Dezember 2019 einen Geldtransporter in Daillens VD überfallen zu haben. Die Operation, die jetzt zur Verhaftung führte, wurde gemeinsam von der schweizerischen und französischen Polizei durchgeführt. Dies teilt die Kantonspolizei Waadt in einem Communiqué mit.

Bargeld, Uhren und Gold gestohlen

Der Überfall in Daillens reihte sich in eine Serie ähnliche Fälle ein, die für die Schweiz in ihrer Art erstmalig waren. Die Täter stoppten die Transporter während der Fahrt auf der Strasse mit mehreren Fahrzeugen. Sie zwangen die Fahrer mit vorgehaltener Waffe auszusteigen und sprengten die gepanzerten Türen auf. Nach dem Raub zündeten sie die Fahrzeuge an und flüchteten mit neuen, leistungsstarken Autos. Die Beute bestand aus Bargeld, Uhren, Goldbarren und Edelsteinen.