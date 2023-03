Wetzikon ZH: DNA-Spuren überführen Sexualstraftäter sechs Monate nach der Tat.

1 / 5 Die Kantonspolizei Zürich veröffentlichte nach dem Angriff im August ein Phantombild des mutmasslichen Täters. Kapo Zürich Eine 23-jährige Frau war am 21. August auf dem Nachhauseweg von der Wetziker Chilbi, als sie sexuell misshandelt wurde. 20min Sie wurde unvermittelt durch einen unbekannten Mann angefallen. 20min

Am frühen Sonntagmorgen vom 21. August 2022 wurde eine 23-jährige Frau in Wetzikon Opfer eines Sexualdelikts. Gemäss der Kantonspolizei Zürich war sie kurz nach zwei Uhr zu Fuss von der Wetziker Chilbi kommend unterwegs, als sie unvermittelt durch einen unbekannten Mann angefallen und sexuell schwer misshandelt wurde. Da Ermittlungen zunächst nicht zur Ergreifung des Täters führten, fertigte die Kapo ein Phantombild des Mannes an. Doch trotz Mithilfe aus der Bevölkerung konnte der Täter nicht eruiert werden.

Am Mittwoch vermeldet die Kantonspolizei nun trotzdem einen Fahndungserfolg: Weil der mutmassliche Täter in Wädenswil ZH ein weiteres Gewaltdelikt beging, konnte er verhaftet werden. Wie die Kapo Zürich in einer Mitteilung schreibt, wurde am 26. Februar 2023 eine 63-Jährige auf einem Spaziergang in einem Waldstück von einem unbekannten Mann unvermittelt angegangen und verletzt. Nach der Tat sei der Mann zu Fuss geflüchtet. Die Geschädigte habe sich nach Hause begeben und die Kantonspolizei Zürich verständigt.

Täter ohne festen Wohnsitz in der Schweiz

«Die sofort eingeleiteten Fahndungsmassnahmen führten am Sonntagabend zur Festnahme eines 27-jährigen Rumänen», schreibt die Polizei. Nach intensiven Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich sowie der Auswertung von DNA-Spuren müsse davon ausgegangen werden, dass der Festgenommene sowohl das Sexualdelikt vom 21.8.2022 in Wetzikon wie auch das Gewaltdelikt vom 26.2.2023 in Wädenswil begangen habe. Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen das Forensische Institut Zürich FOR, das Institut für Rechtsmedizin IRM, die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl und die Stadtpolizei Wädenswil vor Ort im Einsatz.

Der für beide Delikte unter dringendem Tatverdacht stehende Mann verfüge über keinen festen Wohnsitz in der Schweiz und war bislang im Kanton Zürich polizeilich nicht verzeichnet. Die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich hat gegen den Mann ein Strafverfahren eröffnet und beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft beantragt. Bis zu einem rechtskräftigen Verfahrensabschluss gilt die Unschuldsvermutung.