Aktualisiert vor 1h

Basel

Polizei verhaftet Tatverdächtigen nach brutaler Messerattacke

Am Montagabend wurde in Basel ein 46-jähriger Mann niedergestochen. Am Dienstag konnte der mutmassliche Täter festgenommen werden.

von Oliver Braams

Wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Dienstagnachmittag mitteilte, konnte ein 42-jähriger Schweizer verhaftet werden, der verdächtigt wird, am Montagabend in Basel bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung einen 46-jährigen Mann schwer verletzt zu haben. Der Verdächtige soll sein Opfer niedergestochen haben.

Der Tathergang und der Grund der gewalttätigen Auseinandersetzung seien noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei, wie es heisst. Der Tatverdächtige wird dem Zwangsmassnahmengericht zugeführt.