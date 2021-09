Linksradikale rufen zur Störaktion - Polizei verhindert Schlägerei bei Neonazi-Wanderung

In Bubendorf BL verhinderte die Polizei am Sonntag Konfrontationen zwischen Neonazis und Linksradikalen. Die rechtsextreme Junge Tat hatte zu einer Wanderung im Gebiet aufgerufen.

In Bubendorf verhinderte die Baselbieter Polizei am Sonntag Konfrontationen zwischen Neonazis und Linksradikalen. Die rechtsextreme Junge Tat hatte zu einer Wanderung im Gebiet via Telegram aufgerufen, berichtete der «Tages-Anzeiger» am Montag (Bezahlartikel). Nicht nur die Baselbieter Polizei hatte Kenntnis von der geplanten Wanderung, sondern auch Vertreter und Vertreterinnen der linksextremen Szene, die dazu aufriefen, die Neonazis mit einer Störaktion dort anzugreifen.