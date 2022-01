Winterthur ZH : Polizei verhindert Treffen von Autoposern

«Auffällige und zum Teil äusserst laute Fahrzeuge» versammelten sich am Samstagabend in Winterthur. Die Polizei war innert kürzester Zeit vor Ort.

Die Autoposer trafen sich auf einem Parkplatz in Winterthur Grüze.

Zahlreiche Autoposer wollten sich am Samstagabend in Winterthur ZH treffen.

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelverteilers in Winterthur Grüze versammelten sich am Samstagabend zahlreiche «auffällige und zum Teil äusserst laute Fahrzeuge», wie die Kantonspolizei Zürich und die Stadtpolizei Winterthur in einer Medienmitteilung schreiben. Die Meldungen dazu gingen kurz nach 20.30 Uhr bei beiden Polizeikorps ein.