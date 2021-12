Die Kantonspolizei St. Gallen vermeldet haufenweise Unfälle

1 / 4 Die Kantonspolizei St. Gallen muss derzeit oft zu Verkehrsunfällen ausrücken. So rutschte ein 24-Jähriger bei Kirchberg SG in ein Buswartehäuschen. Das Auto war mit Sommerreifen bereift. Kantonspolizei St. Gallen In Gähwil SG geriet am Mittwochabend ein Auto ins Rutschen und stürzte in einen Bach. Kantonspolizei St. Gallen In Rebstein SG verlor ein 32-jähriger Mann am Mittwochnachmittag auf der Rietstrasse die Kontrolle über sein Auto und prallte neben der Strasse in einen Baum. Kantonspolizei St. Gallen

Darum gehts Wegen des anhaltenden Schneefalls kam es im Kanton St. Gallen zu vielen Unfällen.

In der Zeit zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen ist die Kantonspolizei St. Gallen zu über 20 Verkehrsunfälle ausgerückt.

In Schmerikon geriet ein Kleinkind unter ein Auto, als dieses aufs Trottoir rutschte.

Viele Unfälle entstanden, weil die Geschwindigkeit nicht an die Verhältnisse angepasst wurde.

In der Zeit zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen musste die Kantonspolizei St. Gallen zu über 20 Verkehrsunfälle ausrücken. Der Sachschaden aller involvierten Fahrzeuge wird auf über 100’000 Franken geschätzt.

Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen waren über die Hälfte der Verkehrsunfälle Selbstunfälle von Autos. Sie gerieten mutmasslich aufgrund Nichtanpassen der Geschwindigkeit an die winterlichen Strassenverhältnisse ins Rutschen und prallten unter anderem in Leitplanken, Verkehrsschilder oder Bauabschrankungen. In drei Fällen krachten sogar Autos in einen Schneepflug.

Ein 24-jähriger Autofahrer kam in Kirchberg SG mit seinem Auto ins Rutschen und prallte in ein Buswartehäuschen. Der Autofahrer blieb unverletzt. Am Auto, das noch mit Sommerreifen bereift war, entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren Zehntausend Franken. Das Auto war mit Sommerreifen bereift.

Weggerutscht und in Bach gestürzt

In Rebstein SG verlor ein 32-jähriger Mann am Mittwochnachmittag auf der Rietstrasse die Kontrolle über sein Auto und prallte neben der Strasse in einen Baum. Der Mann wurde leicht verletzt und wird selbstständig einen Arzt aufsuchen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10’000 Franken geschätzt.

Am Mittwochabend kam in Gähwil SG ein Auto ins Rutschen und stürzte in einen Bach. Der 42-jährige Lenker blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren Tausend Franken.

Kleinkind gerät unter rutschendes Auto

In Schmerikon SG fuhr am Mittwochvormittag eine 54-jährige Frau mit ihrem Auto gemäss eigenen Angaben mit Schritttempo über die alte Eschenbacherstrasse Richtung Kirchgasse. Einige Meter oberhalb einer Kurve kam ihr Fahrzeug aufgrund der schneebedeckten Strasse ins Rutschen. Sie konnte ihr Auto nicht mehr kontrollieren und es rutschte auf das Trottoir. Darauf waren eine 30- und eine 35-jährige Frau mit einem zweijährigen Jungen und einem sechs Monate alten Baby unterwegs.

Das sich von hinten nähernde Auto kollidierte folglich mit den vier Personen. Dabei wurden die zwei Frauen auf die Motorhaube des Autos geworfen und aufgrund der langsamen Geschwindigkeit leicht weggeschleudert. Der zweijährige Junge geriet unter das Auto. Er wurde glücklicherweise von keinem Reifen überrollt und blieb unverletzt.

