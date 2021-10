Cleo Smith (4) – Australische Polizei veröffentlicht neue Details

Westaustralien : Polizei veröffentlicht neue Details im Fall der verschwundenen Cleo (4)

Neue Augenzeugen sahen zwischen 3.00 und 3.30 Uhr einen Wagen im Gebiet, aus dem Cleo Smith vor zehn Tagen von einem westaustralischen Campingplatz verschwand. Das deckt sich mit anderen Beobachtungen.

Seit zehn Tagen ist Cleo verschwunden – aus einem unterteilten Zelt, in dem sie mit ihrer jüngeren Schwester, ihrer Mutter und ihrem Stiefvater schlief.

«Wir wollen wissen, wieso diese Person um diese Zeit unterwegs war», so die Polizei.

Zeugen hatten dieses in der Tatnacht auf dem North West Coastal Highway gesehen.

Die australische Polizei hat im Fall der von einem Campingplatz in Westaustralien verschwundenen Cleo Smith (4) neue Details veröffentlicht. Sie sucht den Fahrer oder die Fahrerin eines Personenwagens, der zwischen 3.00 Uhr und 3.30 Uhr in der Region gesehen worden war, aus der das Mädchen verschwunden war.

«Wir suchen den Lenker oder die Lenkerin dieses Wagens. Wir wollen wissen, wieso diese Person um diese Zeit unterwegs war und ob sie alleine oder mit anderen unterwegs gewesen ist», so Chefermittler Rod Wilde vor Medien.

Augenzeugen hatten der Polizei bereits früh in den Ermittlungen von einem Wagen erzählt, der in der Nacht vom Blowholes-Campingplatz «mit quietschenden Reifen» weggefahren sei.

«Beobachtung keine Bedeutung zugemessen»

Doch jetzt haben neue Zeugen den Schilderungen zusätzlich Gewicht verliehen. Der Wagen sei von Macleod in Richtung Carnavorn gefahren. Ihnen war das Auto aufgefallen, als sie auf dem North West Coastal Highway zur Arbeit fuhren. «Sie hatten der Beobachtung zunächst keine Bedeutung beigemessen», so Ermittler Wilde. «Erst als sie in den Nachrichten vom Verschwinden des Kindes hörten, meldeten sie sich.»