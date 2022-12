Nach Chilbi misshandelt: Polizei veröffentlicht Phantombild des mutmasslichen Sexualstraftäters

Eine 23-jährige Frau war am 21. August auf dem Nachhauseweg von der Wetziker-Chilbi, als sie sexuell misshandelt wurde.

So soll der mutmassliche Täter aussehen.

Am frühen Sonntagmorgen vom 21. August wurde eine 23-jährige Frau in Wetzikon Opfer eines Sexualdeliktes. Gemäss der Kantonspolizei Zürich war sie kurz nach zwei Uhr zu Fuss von der Wetziker-Chilbi kommend unterwegs, als sie unvermittelt durch einen unbekannten Mann angefallen und sexuell schwer misshandelt wurde. Wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilte, führten die bisherigen Ermittlungen bislang nicht zur Ergreifung des unbekannten Täters. Als weitere Fahndungsmassnahme zur Ergreifung des Täters hat die Kantonspolizei Zürich ein Phantombild des Mannes angefertigt und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.