Fünf junge Männer gesucht - Polizei veröffentlicht Täterfoto von Brunnen-Zerstörung

Nach der Ankündigung von vergangener Woche hat die Stadtpolizei Winterthur am Donnerstag nun ein anonymisiertes Bild von fünf Tätern veröffentlicht. Es stammt von einer Überwachungskamera und zeigt, wie im August 2020 der rote Plexiglas-Brunnen bei der Kantonsschule Büelrain zerstört wird. Das Werk des Zürcher Künstlers Christoph Haerle war laut Polizei vermutlich mit Feuerwerkskörpern gesprengt worden.

Die fünf jungen Männer werden nach wie vor im Auftrag der Staatsanwaltschaft gesucht. Die Polizei kündigt in der Medienmitteilung an, das gesamte Video zu veröffentlichen, wenn sich die Täter nicht bis am 8. Juli melden. Es handle sich um einen gravierenden Fall von Sachbeschädigung, sagt Sprecher Michael Wirz auf Anfrage. Der Gesetzgeber sehe darin eine besonders schwere Straftat, die von Amtes wegen zu verfolgen sei. «Die Öffentlichkeitsfahndung wurde von der Staatsanwaltschaft angeordnet, da die davor möglichen Mittel zur Identifikation der Täterschaft ausgeschöpft worden sind.»