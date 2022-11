Funkspruch des Towers: «Polizei versucht, Drohne zu fangen» – Flughafen Zürich zeitweise gesperrt

Per Funkspruch teilt der Tower den Piloten mit, dass eine Drohne über der Piste fliegt und sie deshalb noch nicht starten dürfen.

Eine Drohne hat am Samstagabend einen Polizeieinsatz und Verspätungen am Flughafen Zürich ausgelöst. Um 21.30 Uhr war auf dem Flugradar zu sehen, wie verschiedene Flugzeuge um den Flughafen Zürich herum Runden drehten und die Zeit bis zur Landung hinauszuzögern schienen.

Auf einem Funkspruch des Towers kann man hören, wie den Piloten und Pilotinnen mitgeteilt wird, das sie wegen einer Drohne nicht starten dürfen. «Hallo erstmal. Kurze Info. Am Ende der Piste, irgendwo da, fliegt offenbar eine Drohne rum und die Polizei versucht gerade diese einzufangen und solange dürfen wir leider nicht starten. Ich weiss nicht, wie lange das dauert», informiert der Tower das Flugpersonal.

Wegen Drohne keine Landungen oder Starts für 30 Minuten

Ein News-Scout erzählt, sie sei zu der Zeit in einem Flugzeug gesessen, das kurz darauf hätte starten sollen. «Als wir gestern schon auf der Startpiste waren und der Kapitän sagte, es gebe Take-off in einer Minute, da ging es einfach nicht los», erzählt sie. Sie hätten wegen der Drohne 30 Minuten am Beginn der Startbahn gewartet. Keine Flugzeuge hätten starten oder landen können – die Flugzeuge, die bereits zur Landung angesetzt hatten, mussten durchstarten, sagt sie.