Näfels GL: Polizei versucht, Verdächtige zu verhaften, und schiesst

Am Samstagabend rückte die Kantonspolizei Glarus aus, weil ihr ein Einbruchdiebstahl in einem Ferienhaus im Oberseetal oberhalb von Näfels gemeldet wurde. Zwei Patrouillen errichteten daraufhin eine Strassensperre, wie die Kantonspolizei in der Mitteilung in der Nacht auf Sonntag schreibt.