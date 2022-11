St. Gallen: Polizei versuchte, das Eierwerfen an Halloween mittels Memes zu verhindern

An Halloween ist es in den USA üblich, dass Jugendliche Häuser oder Fahrzeuge mit Eiern bewerfen.

In der Nacht auf Dienstag waren die Polizeien im Zusammenhang mit Halloween schweizweit unterwegs. Die Kantonspolizei Aargau etwa musste 50 Mal wegen Unfugs, Sachbeschädigung und Ruhestörung ausrücken. In der Stadt Zürich kam es aus denselben Gründen zu rund 40 Einsätzen der Stadtpolizei.

Auch die Kantonspolizei St. Gallen stand in der Halloweennacht mit mehreren Patrouillen im ganzen Kanton im Einsatz. In den Abendstunden seien hauptsächlich verkleidete Kinder unterwegs gewesen, die für Süssigkeiten von Tür zu Tür gingen. Später begaben sich vermehrt Gruppen von Jugendlichen auf die Strassen.

Sachbeschädigungen durch Eierwürfe

Erstellt wurden die Memes von der Kommunikationsabteilung und sie wurden auf verschiedenen Social-Media-Kanälen geteilt. «Wir wollten die Zielgruppe erreichen, die meistens solche Tatbestände begeht», sagt Mediensprecher Florian Schneider. Am besten habe es auf Instagram funktioniert. «Insbesondere auf Facebook wurden Diskussionen über den Sinn von Halloween ausgelöst. Da ist es nicht wie bei Weihnachten oder Ostern selbstverständlich, dass man feiert und genau da entsteht ein Konflikt», so Schneider.

Memes auch künftig nicht ausgeschlossen

Die Wirkung der Memes als präventive Massnahme alleine zu messen, sei schwierig. «Die Kantonspolizei St. Gallen war auch präventiv aktiv, indem Jugendliche über die Schulen auf das korrekte Verhalten an Halloween aufmerksam gemacht wurde. Auch wurden Shops um Zurückhaltung beim Verkauf von Eiern und dergleichen gebeten», so Schneider.

Weiter hielten die verschiedenen Patrouillen Jugendliche an und informierten sie über die Konsequenzen von strafbaren Handlungen. Welche Massnahmen in Zukunft verwendet werden, bleibe noch offen. «Wir schliessen dabei auch künftig Memes nicht aus, prüfen dies aber immer im Einzelfall», sagt Schneider weiter.

Die Kantonspolizei Thurgau zieht ebenfalls eine positive Bilanz zur Halloweennacht. Bis Dienstagmorgen gingen bei der Kantonalen Notrufzentrale rund ein Dutzend Meldungen ein. Bei der Mehrheit der Vorfälle handelte es sich um Eierwürfe an Hausfassaden. Weitere Meldungen gingen wegen Ruhestörungen ein. Die Kantonspolizei Thurgau war am Abend und in der Nacht mit zusätzlichen Patrouillen unterwegs, wie sie am Dienstag mitteilten.