Am Montagvormittag versammelten sich über 1000 Personen trotz Veranstaltungs- verbots zum wilden «Sühudiumzug», teilte die Kapo Schwyz am Montag mit. Die Kantonspolizei habe in einer ersten Phase mit der «bewährten Strategie der Abmahnung» reagiert. Erst als dies keinen Erfolg gezeigt habe, ging sie dazu über, die Anwesenden zu büssen. Daraufhin zerstreuten sich die Menschenansammlungen.

Auch ein weiterer News-Scout hat sich geärgert: Es läuft schon seit Tagen schon so. «Die Polizei greift nie ein und Corona ist für sie eine grosse Lachnummer.» Die Fasnacht sei ein Einsiedeln ein Riesenereignis und es sei absehbar gewesen, dass sowas stattfindet. «Es kursierten im Vorfeld auch schon Bilder von Umzugswägen auf Instagram und anderen sozialen Medien», so der News-Scout weiter.

Die Vorwürfe, dass die Polizei am Montagmorgen nichts unternommen hat, gegen den Besucheraufmarsch am Südhudiumzug in Einsiedeln, lässt Sprecher David Mynall nicht gelten: «Wir haben bereits vor dem Sühudiumzug im Dorf und an den Einfahrsstrassen in Einsiedeln interveniert.»