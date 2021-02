Seen in Berlin sind zugefroren.

Freitag wars, das schöne Wetter lockte hunderte Spaziergänger, Eishockeyspieler und Familien mit Kindern auf einen zugefrorenen See im Osten von Berlin. In Zeiten von Corona und Lockdown wollten viele den herrlichen Wintertag beim Genuss der letzten Sonnenstrahlen ausklingen lassen. So beschreibt die «B.Z.» die Stimmung am vergangenen Freitag, 12. Februar, in Berlin-Köpenick.