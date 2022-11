San Franciscos Polizei darf Roboter zum Töten einsetzen

Neues Gesetz : Polizei von San Francisco darf jetzt Roboter zum Töten einsetzen

Wenn es für Menschen zu gefährlich ist, setzt die Polizei in vielen Ländern heute Roboter ein. In San Francisco dürfen Maschinen künftig sogar tödliche Einsätze durchführen.

1 / 6 Bisher wurden Polizeiroboter nur etwa zum Bombenbeseitigen eingesetzt. IMAGO/NurPhoto Sie kommen dort zum Einsatz, wo es für Menschen zu gefährlich ist. IMAGO/AAP Die Roboter sind in den letzten Jahren immer ausgefeilter geworden. IMAGO/AAP

Darum gehts

«Robocop» oder «Terminator»: Hollywood hat sich immer wieder mit dem Kampf zwischen Mensch und Maschine befasst und Roboter als eiskalte und kaum zu stoppende Tötungsmaschinen dargestellt. Die Realität hinkt da aber noch weit hinterher: Bislang setzen Polizeikorps weltweit Roboter höchstens für Bombenentschärfungen oder das Rekognoszieren gefährlicher Umgebungen ein.

Das dürfte sich nun zumindest in San Francisco ändern: Die Stadt geht einen Schritt weiter und hat in einer Abstimmung des zuständigen Aufsichtsrates mit acht zu drei Stimmen einen Antrag der Polizei genehmigt, der verlangt hatte, auch in potenziell tödlichen Situationen ferngesteuerte Roboter einsetzen zu dürfen.

Sonderregeln für den Einsatz

Gegner der Vorlage hatten argumentiert, die Erlaubnis führe zu einer weiteren Militarisierung der Polizei, die oft ohnehin schon zu aggressiv vorgehe: In etlichen Städten der USA verfügt die Polizei über Armeewaffen wie Serienfeuerwaffen, Granatwerfer oder gepanzerte Fahrzeuge. Doch die Befürworter verteidigten die Idee und gaben an, zum Töten fähige Roboter würden nur eingesetzt, wenn alle anderen Mittel versagten und das Leben der Beamten vor Ort in Gefahr sei.

Die Polizei von San Francisco verfügt derzeit laut AP über zwölf Roboter, die bei Bombendrohungen oder bei schlechter Sichtbarkeit zum Einsatz kommen. Man habe aber keine bereits bewaffneten Roboter und wolle auch keine mit Schusswaffen ausstatten. Es könnten aber Roboter mit Explosiv-Ladungen ausgestattet werden, um «bewaffnete und gefährliche Subjekte» zu desorientieren oder ausser Gefecht zu setzen.

Bereits 2016 kam es in Dallas zu einem tödlichen Einsatz mit Sprengstoff, als die Polizei einen Roboter in ein Gebäude schickte, in dem ein Heckenschütze bereits fünf Polizisten erschossen hatte.