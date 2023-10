Wallis: Polizei warnt vor Whatsapp-Hackern

Die Kantonspolizei rät Whatsapp-Userinnen und -Usern, in den Einstellungen die zweistufige Verifizierung zu aktivieren.

Die Kantonspolizei Wallis warnt vor Whatsapp-Hacking: Ihr seien mehrere Fälle von gehackten Konten gemeldet worden, teilte die Kapo am Mittwochmorgen mit.

Der oder die Betrügerin richte ein Whatsapp-Konto ein, indem er die Telefonnummer der oder des Geschädigten verwende. Die App übermittle dann automatisch einen einmaligen Code per SMS an die mit dem Konto verknüpfte Telefonnummer. «Der Betrüger nutzt eine Lücke im Bestätigungsprozess, um an den Code zu gelangen und die Kontrolle über Ihr Whatsapp-Konto zu erlangen», warnt die Polizei die Bürgerinnen und Bürger. «Folglich wird er die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren, um zu verhindern, dass Sie Ihr Konto wiederherstellen können.»