Facebook-Marketplace – Polizei warnt vor Betrug und Geldwäsche auf dem Facebook-Marktplatz

Die Kantonspolizei Zürich warnt vor einem Geldwäsche-Trick per Twint. So inserieren vermeintliche Verkäufer oder Verkäuferinnen Produkte auf Facebook Marketplace mit der Bitte, den Kaufpreis per Twint zu überweisen. Schickt man das Geld an die dabei angegebene Nummer, landet es nicht beim Verkäufer oder der Verkäuferin der Ware, sondern bei einer Drittperson. Diese leitet das erhaltene Geld an die kriminellen Hintermänner weiter – und wird so zum «Money Mule», also zum Geldesel.