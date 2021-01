Die grossen Schneemassen in den vergangenen Tagen haben auch die Schneeschichten auf den Dächern anwachsen lassen. Und noch immer schneit es teilweise weiter. Aufgrund der grossen Schneemengen ist im Wald oder unter Bäumen grosse Vorsicht geboten. Ebenso kann es zu Dachlawinen kommen. Die Stadtpolizei St. Gallen rät Fussgängern deshalb zur Vorsicht.

Laut Dionys Widmer, Sprecher der Stadtpolizei St. Gallen, sind hier grundsätzlich die Hauseigentümer in der Verantwortung. Sie sind es laut dem Sprecher auch, die haftbar gemacht werden können, wenn es zu Unfällen kommt.

Gefahr steigt

«In der St. Galler Innenstadt wurden in den letzten Tagen bereits Dächer vorsorglich vom Schnee befreit», so Widmer. Zu einem Unfall oder Zwischenfall wegen Dachlawinen sei es bisher nicht gekommen. Obwohl bereits Dachlawinen niedergegangen seien dieser Tage. In den nächsten Tagen schätzt Widmer die Gefahr als noch grösser ein. «Wenn die Temperaturen steigen, schmilzt der Schnee und gerät ins Rutschen.»