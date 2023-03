Basel: Polizei warnt vor Demo mit gewaltbereiten Aktivistinnen

Schon 2021 gab es am Tag der Frau eine unbewilligte Frauendemo in Basel. Die Polizei räumte damals ihre Sperre an der Schifflände.

Auf linksautonomen Portalen wird zum «Queerfeministischen Kampftag» anlässlich des Tags der Frau am Mittwoch aufgerufen. In Basel soll deshalb am Mittwoch auf dem Barfüsserplatz um 19 Uhr eine Kundgebung stattfinden. «Nehmen wir uns gemeinsam die Strasse», heisst es im Aufruf. Und: «Cis-Männer bleiben solidarisch fern.» Das heisst, Männer, die sich mit dem ihnen zugeschriebenen Geschlecht identifizieren, sind nicht erwünscht.

Die Polizei deutet an, dass sie einen Demonstrationszug nicht dulden wird. Man werde Präsenz zeigen und Personenkontrollen durchführen, heisst es in der Mitteilung. Beim Einsatzdispositiv lässt sich die Kantonspolizei aber nicht in die Karten blicken. Nachdem es aber an einer unbewilligten Klimademo im Februar zu Krawallen kam und die Polizei danach in der Kritik stand, weil sie von den gewaltbereiten Aktivisten und Aktivistinnen auf dem linken Fuss erwischt wurde, wird sie ihr Dispositiv entsprechend angepasst haben.